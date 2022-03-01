منتخب الكاميرون يتعاقد مع مدرب جديد قبيل مواجهة الجزائر

منتخب الكاميرون يتعاقد مع مدرب جديد قبيل مواجهة الجزائر

الكاميرون – أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، إقالة مدرب المنتخب الأول، البرتغالي أنطونيو كونسياسو وتعيين نجم منتخب الكاميرون السابق ريغوبير سونغ مدربا جديدا لـ”الأسود غير المروضة”.

وجاء قرار إقالة كونسيساو، عقب فشل منتخب الكاميرون في الفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت على أرضه واختتمت في السادس من الشهر الماضي.

وكان منتخب “الأسود غير المروضة”، قد ودع البطولة بعد خسارته بركلات الترجيح أمام مصر في الدور نصف النهائي، علما بأنه حصل عقب ذلك على المركز الثالث بتغلبه بركلات الترجيح أيضا على بوركينا فاسو.

ويعد قلب الدفاع السابق سونغ البالغ من العمر 45 عاما، من أساطير الكرة الكاميرونية وساهم في تتويج منتخب بلاده بلقب كأس الأمم الإفريقية مرتين عامي 2000 و2002، كما حصل مع بلاده على المركز الثاني في كأس القارات عام 2003.

وحصل سونغ على لقب الدوري التركي مرتين عامي 2006 و2008، كما فاز مع ليفربول بكأس الاتحاد الأوروبي عام 2001.

ويستعد المنتخب الكاميروني لمواجهة الجزائر نهاية الشهر الحالي، في الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال “قطر 2022”.

المصدر: وكالات