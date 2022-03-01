نائب أمريكي يدعو لتبني أسلوب من زمن العصور الوسطى للاستيلاء على ممتلكات روسيا

نائب أمريكي يدعو لتبني أسلوب من زمن العصور الوسطى للاستيلاء على ممتلكات روسيا

الولايات المتحدة – دعا عضو مجلس النواب الأمريكي الجمهوري لانس جودن للاستيلاء على قوارب فاخرة (يخوت) وطائرات مملوكة لشخصيات روسية تم إدراجها في قائمة العقوبات الأمريكية.

وأشار النائب الأمريكي إلى إمكانية استخدام وثيقة “تفويض رد الاعتداء” لمصادرة القوارب الفاخرة والطائرات المملوكة لشخصيات روسية مدرجة في قائمة العقوبات الأمريكية، وفقا لما ذكرته قناة “فوكس نيوز”.

وأكد النائب الأمريكي أنه يجب على واشنطن استخدام جميع الأدوات للضغط على روسيا، بما في ذلك مصادرة طائرات ويخوت الشخصيات الروسية المدرجة في قائمة العقوبات، والتي يمكن الوصول إليها.

ولفت إلى أن حق إصدار خطابات “تفويض رد الاعتداء” لا يزال من اختصاص الكونغرس الأمريكي.

ووفقا للنائب يجب استخدام هذه الخطابات أيضا في الفضاء الإلكتروني للسماح للقراصنة الأمريكيين غير الحكوميين باستهداف مسؤولين حكوميين محددين.

و”تفويض رد الاعتداء” هي عبارة عن وثيقة كانت تستخدم في الماضي الغابر (العصور الوسطى)، كان يصدرها الملوك ورؤساء بلديات المدن الساحلية والتي بموجبها يحصل مالك السفينة على تصريح لمهاجمة سفن وسكان الدول المعادية.

وبكلمات أخرى الوثيقة عبارة عن تصريح يسمح لصاحبه بالانتقام من سفن دولة أخرى على سبيل رد الاعتداء. وتم استخدامها على نطاق واسع في العصور الوسطى.

المصدر: لينتا.رو