اسكتلندا – على مدار تاريخ البشرية، يُعتقد أن الحروب والمعارك والصراعات أدت إلى مقتل حوالي مليار شخص. لكن هذا لا شيء مقارنة بعدد البشر الذين قتلهم البعوض.

وأوضحت مجلة Nature أن ما يقرب من نصف البشر الذين عاشوا خلال الخمسين ألف سنة الماضية يدينون بوفاتهم لهذه الحشرة القاتلة وقدرتها على نقل مرض معين: الملاريا.

ويعد البعوض عنصرا أساسيا في انتشار الملاريا – التي تسببها طفيليات قتلت حوالي 627000 شخص في عام 2020 وحده – بالإضافة إلى فيروسات مثل زيكا وحمى الضنك. وغالبا ما يُطلق على بعوضة Anopheles gambiae، الشائعة في المناطق الريفية في إفريقيا، “أخطر أنواع الحيوانات على الأرض”، وفقا لدراسة أجريت عام 2020 ونشرت في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences.

لذا، بالنظر إلى أن البعوض قاتل جدا، هل يجب علينا قتلها جميعا؟ وإذا اتخذنا مثل هذا الإجراء الجذري، فماذا ستكون العواقب؟.

هناك حوالي 3500 نوع من البعوض، ولكن “حوالي 100 نوع فقط من المحتمل أن تعض وتنشر المرض إلى البشر”، هذا ما قاله ستيفن سينكينز، أستاذ علم الأحياء الدقيقة وطب المناطق المدارية في مركز أبحاث الفيروسات بجامعة غلاسكو في اسكتلندا.

وعلى سبيل المثال، غالبا ما يعض بعوض Culiseta البشر، ولكن لا يُعرف عنه أنه يحمل أي أمراض منهكة، بينما تفضل Toxorhynchites، وهي شائعة في جميع أنحاء العالم وتميل إلى العيش في الغابات، سكريات الرحيق على الدم، وفقا لـ Entomology Today.

لذلك، ربما لن يكون من الضروري التخلص من كل أنواع البعوض. بدلا من ذلك، يمكننا استهداف الأنواع الأكثر إشكالية، مثل الزاعجة المصرية، التي تحمل أمراضا مثل الحمى الصفراء وزيكا. وانتشرت الأنواع لأول مرة خارج إفريقيا خلال تجارة الرقيق بين القرنين الخامس عشر والتاسع عشر، من خلال التجارة مع آسيا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وعبر تحركات القوات خلال الحرب العالمية الثانية، وفقا لبرنامج World Mosquito Program، وهو منظمة غير ربحية مقرها أستراليا.

وتشمل أنواع البعوض الأخرى التي تشكل خطورة على البشر أنواعا معينة من الأنوفيلة والكوليكس، لأنها تحمل مجموعة من الأمراض، بما في ذلك الملاريا وحمى الضنك وحمى غرب النيل والحمى الصفراء وزيكا وداء الشيكونغونيا وداء الفيلاريات اللمفاوي، وفقا لـUnderstanding Animal Research. وغالبا ما تُعرف الحالة الأخيرة باسم داء الفيل، والتي يمكن أن تسبب تورما مؤلما في الجهاز الليمفاوي، خاصة في الساقين أو الذراعين أو الأعضاء التناسلية.

وإذا قرر البشر القضاء بشكل انتقائي على البعوض الحامل للأمراض، فهناك عدد قليل من الخيارات. يتضمن أحد هذه الحلول المستهدفة “إطلاق البعوض الحامل لبكتيريا Wolbachia”، والتي هي استراتيجية يتم استخدامها بالفعل للسيطرة على حمى الضنك. ويتضمن هذا تكاثر البعوض بحيث يحمل بكتيريا Wolbachia، وهي ليست خطرة على الإنسان، ثم وضعه في مناطق معرضة للأمراض.

وفي البعوض مثل الزاعجة المصرية التي تحمل بكتيريا Wolbachia، تجعل البكتيريا من الصعب على الفيروسات التكاثر، وفقا لـWorld Mosquito Program. نتيجة لذلك، من غير المرجح أن ينشر البعوض الحامل للبكتيريا Wolbachia فيروسات ضارة للأشخاص.

وقال سينكينز إن هذا النوع من الاستراتيجية يمكن أن “يمنع انتقال الأمراض”، ما قد يجعل البعوض غير ضار بشكل فعال. وهناك طريقة أخرى تتضمن إطلاق بعوض معدل وراثيا لا ينجو نسله.

لكن، ماذا لو لم يكن من الممكن استهداف الأنواع المسببة للمشاكل؟. اعترف سينكينز أنه على الرغم من التركيز على الأنواع المختارة “يمكن” أن يصبح في النهاية حلا قابلا للتطبيق وفعالا من حيث التكلفة، “لا تزال هناك حاجة إلى الكثير من الأبحاث لتحديد مدى جدوى ذلك”. وأشار سينكينز أيضا إلى أن النهج يجب أن يتم تكييفه حسب القارة، حيث “تنشر أنواع مختلفة من البعوض الملاريا في إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية”.

لذا، ماذا لو اخترنا بدلا من ذلك نهج الأرض المحروقة، وقتلناها جميعا؟. ماذا ستكون العواقب؟ الجواب البسيط هو، لسنا متأكدين.

وقال توماس تشرشر، عالم الأوبئة وعالم الحشرات ومصمم الرياضيات في إمبريال كوليدج لندن الذي يعمل على فهم أفضل طريقة لقتل البعوض: “لا نعرف حتى الآن تأثير الضربة القاضية على النظام البيئي. الأدلة نادرة”.

ومع ذلك، نظرا لأن البعوض مصدر غذائي رئيسي للعديد من الحيوانات، بما في ذلك الخفافيش والطيور والضفادع والأسماك واليعسوب، فمن المحتمل أن يكون هناك على الأقل بعض الآثار البيئية، على الأقل على المدى القصير.

وأوضح الخبراء أن القضاء على البعوض الناقل للأمراض من شأنه أن “يمنع مئات الآلاف من وفيات الملاريا كل عام”، وسيقضي في النهاية على الملاريا تماما. ووافق تشرشر على أنه إذا ظهرت مثل هذه الفرصة، فسيكون “بلا شك” القرار الصائب بقتل جميع البعوض.

ومن الجميل أن تحلم بعالم خال من البعوض – وهي ظاهرة عاشتها هاواي حتى عام 1826، عندما أدخلت سفينة أجنبية البعوض Culex quinquefasciatus إلى الأرخبيل، وفقا لمجلس الأنواع الغازية في هاواي. ولكن بالنسبة للأماكن التي يعيش فيها البعوض وينمو – وهي موجودة في كل مكان في العالم باستثناء القارة القطبية الجنوبية وآيسلندا – فقد يتسبب غيابها في حدوث صدع في النظام البيئي – ولكن إلى أي مدى، يصعب تحديد ذلك.

وقال تشرشر: “العديد من أنواع البعوض هي مكونات مهمة لشبكات الغذاء البيئية ولا تشكل أي تهديد للبشر. إنها مجموعة ناجحة بشكل مثير للإعجاب”.

ومع ذلك، إذا كنت مصمما تماما على العيش في عالم خال من البعوض، فمن المحتمل أن يكون أفضل رهان لك هو الانتقال إلى آيسلندا.

المصدر: لايف ساينس