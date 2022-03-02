الأردن – وصلت طلائع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الآخذة بالاتساع، إلى الأسواق الأردنية على شكل مخاوف من تذبذب إمدادات السلع الاستراتيجية.

ومع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية تزامنا مع اقتراب شهر رمضان، يبدي تجار ومراقبون في الأردن مخاوفهم من آثار ذلك على الأسعار محليا، رغم المخزون الكبير من غالبية السلع الاستراتيجية، خصوصا مادتي القمح والشعير.

وبحسب أرقام رسمية، يستورد الأردن ما يزيد على 80 بالمئة من سلّته الغذائية من الأسواق العالمية، لعدم وجود إنتاج محلي أو كفاية منها.

وبدأت مؤخرا أسعار العديد من السلع والمواد تشهد ارتفاعات واضحة، بحجة أثر الحرب، في وقت تستعد فيه الأسواق لاستقبال شهر رمضان، الذي يتميز بخصوصية في الأسواق الاردنية من حيث الطلب الكبير.

وفق بيانات وزارة الصناعة والتجارة والتموين، فإن الأردن يوفر احتياجاته من القمح والشعير من الأسواق العالمية، وإن روسيا وأوكرانيا من أهم البلدان المصدرة للقمح عالمياً.

فيما يبلغ احتياطي المملكة من القمح حوالي 1.3 مليون طن، تكفي الاستهلاك المحلي لمدة 15 شهرا بحسب أرقام حكومية.

من جهته، قال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل رجا الكباريتي، إنه لن يكون هناك نقص في أية سلعة محليا، حيث إن غالبية التجار تعاقدوا على بضائعهم لشهر رمضان، وبدأوا استيرادها مسبقا وقبل بدء الأزمة.

وبين، أنه لا يوجد حاليا أي مبرر لارتفاع أسعار أية سلعة، أما مستقبلا، فإن الأسعار تحكمها الظروف والمعطيات العالمية في ذلك الوقت.

أما القمح، فقال الكباريتي إن الاردن يستورد غالبية حاجاته من رومانيا، وأنه لا يجد ما يمنع استيرادها حاليا، أما مستقبلا في حال تأثر سلاسل الإنتاج والتوريد فقد تتأثر الأسعار.

وتبلغ مستوردات الأردن من روسيا وأوكرانيا قرابة 300 مليون دينار (423 مليون دولار)، أكثر من 71 بالمئة منها تتركز في السلع الغذائية الأساسية كالذرة والقمح والشعير بحسب دائرة الإحصاءات العامة.

من جهتها حذرت جمعية حماية المستهلك من الارتفاعات غير المبررة التي طرأت على أسعار بعض السلع الأساسية، والسلع التموينية ‏وحتى الكمالية، وبعض أنواع الأعلاف خلال الأيام الماضية، بذريعة الحرب.

وقال رئيس الجمعية محمد عبيدات، في بيان، إن حالة الفوضى التي تشهدها الأسواق هذه الأيام، “تدعو للقلق ‏والخوف، بسبب الارتفاعات المتكررة والمبرمجة على بعض السلع بذريعة حجج واهية من قبل بعض التجار”.

وكالات