ليبيا – قال رئيس لجنة المخابز بالمنطقة الجنوبية ناجي الصغير إن أسعار المكونات الرئيسية الداخلة في صناعة الخبز ارتفعت بشكل ملموس.

الصغير وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا 218” أشار إلى أن سعر صندوق الزيت صعد إلى 100 دينار، فيما بلغ سعر كيس السكر 50 كيلو 160 دينارًا، بينما قفز سعر صندوق الخميرة إلى 145 دينارًا، وارتفع سعر قنطار الدقيق إلى مستويات قياسية مسجلًا 350 دينارًا، مما دفع أصحاب المخابز لرفع سعر الخبز إلى 3 أرغفة بدينار.

ونوه الصغير إلى أن هناك مشكلة أخرى يواجهها أصحاب المخابز، تتمثل في توفر الوقود اللازم لضمان التشغيل، إذ يحصل صاحب المخبز على ألف لتر شهريًا، وهي كمية قليلة بالمقارنة مع باقي المدن التي يخصص لهم 3 آلاف لتر.