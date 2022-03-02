“أوبك+” توافق على زيادة إنتاج النفط في أبريل بواقع 400 ألف برميل يوميا

“أوبك+” توافق على زيادة إنتاج النفط في أبريل بواقع 400 ألف برميل يوميا

فيينا – أكدت أمانة منظمة “أوبك”، اليوم الأربعاء، أن دول مجموعة “أوبك+” وافقت على زيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا في شهر أبريل 2022.

ووفقا لبيان نشر على الموقع الرسمي للأمانة العامة لمنظمة “أوبك” فإن نصف هذه الزيادة (400 ألف برميل يوميا) ستأتي من روسيا والسعودية، أكبر منتجين للنفط مشاركين في اتفاق “أوبك+”.

وستتمكن روسيا والسعودية الشهر المقبل من زيادة إنتاجهما بمقدار 105 آلاف برميل يوميا لكل منهما حتى 10.436 مليون برميل يوميا.

وجاء القرار بناء على اجتماع عقدته مجموعة “أوبك+”، ومن المخطط أن تعقد المجموعة اجتماعها القادم في 31 مارس الجاري لمناقشة خطة إنتاج شهر مايو 2022.

المصدر: تاس