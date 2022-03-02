ليبيا – كشفت وزارة الداخلية الإيطالية عن عملية إجلاء لمجموعة مؤلفة من 99 مهاجرًا غير شرعي إلى إيطاليا عبر ليبيا.

بيان صحفي صادر عن الوزارة نشرته وكالة أنباء “آكي” الإيطالية وتابعته صحيفة المرصد، قال: إن هذه هي أول عملية إجلاء تجري خلال العام 2022 وتم تنظيمها بفضل العمل المشترك للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووزارتي الداخلية والخارجية الإيطاليتين والمعهد الوطني للهجرة والفقر.

وأضاف البيان: إن من تم إجلاؤهم قادمون من دول إفريقية وعربية ممن عاشوا فترات طويلة من عدم اليقين والحرمان بما في ذلك في مجال الحرية الشخصية وهم بحاجة ماسة إلى المساعدة.