روسيا – أفاد اتحاد السياحة الروسي “روس توريزم”، اليوم الأربعاء، بأن سلطات تركيا ومصر وتونس أكدت أنها في انتظار السياح من روسيا هذا العام (2022).

وجاء ذلك بحسب ما صرحت به الخدمة الصحفية لاتحاد السياحة الروسي “روس توريزم”، حيث أكدت، أن تركيا ومصر وتونس تنتظر السياح الروس هذا العام.

في وقت سابق تحدثت رئيسة وكالة السياحة الروسية زارينا دوغوزوفا مع وزير السياحة في تونس محمد معز بلحسن، والذي شدد على أن السلطات التونسية لا تخطط لفرض أي قيود على روسيا، وأعرب عن اهتمامه بزيادة التدفق السياحي الروسي.

بالإضافة إلى ذلك أجرت المسؤولة مؤخرا محادثات مع وزيري السياحة في مصر وتركيا، اللذين أكدا اهتمام بلادهما بالتعاون مع روسيا، ووفقا لدوغوزوفا فإن الوزيرين المصري والتركي أكدا عدم وجود خطط لفرض أي قيود على السياح الروس.

المصدر: تاس