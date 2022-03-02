أفغانستان – وافق البنك الدولي، على تقديم مساعدات إنسانية للشعب الأفغاني بأكثر من مليار دولار، مؤكدا أن هذه المساعدة “ستبقى خارج سيطرة الإدارة المؤقتة لطالبان”.

وقال البنك الدولي، إنه وافق على تقديم مساعدات إنسانية للشعب الأفغاني بأكثر من مليار دولار وذلك من خلال تحويل وجهة استخدام أموال من “الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان”.

وأوضح أن “هذه المساعدة المالية ستكون “في شكل منح” لوكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية دولية، مؤكدا أنها “ستبقى خارج سيطرة الإدارة الموقتة لطالبان”.

وتأتي هذه المساعدة بعدما أعلن البنك الدولي في 10 ديسمبر تقديم مساعدة لأفغانستان بقيمة 280 مليون دولار، قائلا وقتذاك إن الأمر يتعلق بـ”الخطوة الأولى”.

ويدير البنك الدولي، “الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان”، نيابة عن الجهات المانحة التي بلغ عددها حتى اليوم 34 مانحا، وفقا لموقعه الإلكتروني.

ومنذ 2002 قدم “الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان” دعما من خلال برامج وطنية، مثل الحد من وفيات الرضع وتحسين تعليم الأطفال.

وفي نهاية أغسطس، أعلن البنك الدولي تعليق مساعداته المخصصة لأفغانستان، مؤكدا في الوقت نفسه أنه يبحث في “سبل البقاء ملتزمين بمواصلة دعم الشعب الأفغاني”.

المصدر: AFP