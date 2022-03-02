فلسطين – اعتقل الجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية وصباح الأربعاء، 35 فلسطينيا من عدة محافظات بالضفة الغربية، بينهم مرشح للانتخابات المحلية.

وأفاد بيان صادر عن مكتب إعلام الأسرى (مؤسسة حقوقية غير حكومية)، وصل الأناضول نسخة منه، أن معظم الاعتقالات تركزت في محافظات بيت لحم (جنوب) وجنين ونابلس (شمال).

ووفق البيان فإن من بين المعتقلين 16 معتقلا من بلدة حوسان غرب بيت لحم، و12 من بلدة سيلة الحارثية، غرب مدينة جنين، و4 من محافظة نابلس، إضافة إلى معتقلين من مدينة قلقيلية (شمال) ومخيم الفوّار جنوب الخليل (جنوب).

وذكر المكتب في بيانه أن من بين المعتقلين المحامي عبد الكريم فرّاح، المرشح للانتخابات البلدية لمدينة الخليل (جنوب)، كبرى المدن الفلسطينية، والمزمع إجراؤها في 26 مارس/آذار الجاري.

واستنكرت قائمة “الوفاء للخليل” (ائتلاف مشترك لعدة فصائل بينها “فتح” و”حماس”) اعتقال مرشحها.

واعتبرت -في بيان وصل وكالة الأناضول نسخة منه- ما يجري “محاولة من الاحتلال للتدخل في سير ونزاهة مجريات الانتخابات المحلية (… )وتفكيك لفكرة القائمة الانتخابية الموحدة على أساس الوحدة الوطنية والكفاءة المهنية”.

وعادة، تجري الاعتقالات باقتحام منازل المعتقلين، واقتيادهم معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي، إلى مراكز توقيف مقامة على الأراضي المحتلة، ثم ينقلون إلى السجون أو مراكز التحقيق الإسرائيلية.

وحتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية قرابة 4500، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.

الأناضول