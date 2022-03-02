روسيا – أعلنت الحكومة الروسية اليوم، عن اتخاذ إجراءات لدعم قطاع الأعمال والشركات في روسيا، حيث أيدت الحكومة إعفاء مشتريات المعادن النفيسة، بما في ذلك الذهب، من ضريبة القيمة المضافة.

وقال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إن الحكومة الروسية تؤيد قرار إلغاء ضريبة القيمة المضافة على المعادن النفيسة للمواطنين اعتبارا من 1 مارس 2022.

ومن المقرر أن ينظر مجلس الدوما (النواب الروسي) في مشروع القانون المتعلق بهذا الإجراء في 4 مارس 2022.

ووفقا لمشروع القانون فإن المواطنيين لن يضطروا لدفع ضريبة القيمة المضافة، التي تبلغ نسبتها 20%، عند شراء سبائك الذهب من البنوك التجارية في روسيا.

ويرى المسؤولون أن الاستثمارات في الذهب يمكن أن تكون بديلا جيدا لشراء العملات الأجنبية، وتحديدا الدولار.

المصدر: نوفوستي