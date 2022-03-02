ليبيا – بحث وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال محمد الحويج مع معنيين في الوزارة وخارجها متابعة توزيع الدقيق على المخابز.

بيان صحفي صادر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن الاجتماع ضم مدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومدير عام الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف ومديري إدارات التجارة الداخلية والدراسات والإصلاحات الاقتصادية والتفتيش وحماية المستهلك والشؤون القانونية بالوزارة.

وأضاف البيان: إن ذلك يأتي في إطار متابعة عملية توزيع الدقيق على المخابز وسير عمليات الإنتاج بشركات ومصانع الدقيق، فيما تم استعراض تنظيم عمليات التوريد الخاصة بدقيق المخابز والمخزون الاستراتيجي المتوفر منها، وضمان الانسيابية بالسوق المحلي وضبط المخالفين بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي.

وتابع البيان: إن هذا كله يأتي لكون ذلك يمثل أحد ركائز الأمن الغذائي للمواطن ورفع مستوى المخزون الاستراتيجي باستيراد شحنات دقيق مخابز وتوزيعه بكافة المناطق.