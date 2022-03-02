ليبيا – علق الخبير في الشأن الليبي والناطق السابق باسم عمليات البنيان المرصوص أحمد الروياتي على موقف الحكومة مما يجري والحديث عن التصويت الذي جرى بـ92 صوتًا، مشيرًا إلى أن آلة الضغط أو الترهيب والرشى طالت الكثيرين.

الروياتي قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد: إن “تجاوز النصاب القانوني الذي سأتفق أنا فيه مع الأطراف الداعمة للدبيبة وحكومة الوحدة الوطنية، حسب اليوم حضر أكثر من 101 ومن يشكك بهذه العملية تحت أي ذرائع كانت، عليك أن تراجع حتى ما تم بثه عبر القنوات ستشاهد أكثر من 83 اسمًا تم ذكره وعبروا عن أنفسهم بالأصوات وأيضًا هناك أعضاء ذكروا أنه تم تهديدهم بأنفسهم وعائلاتهم هؤلاء قدموا مستند أو ورقة أنهم يعتمدون هذه الحكومة ووقعوا هذه العريضة وقدمت لرئاسة مجلس النواب، حيث وصل العدد لـ 92 موافقًا على الحكومة، وهذا يتجاوز النصاب وتمت العملية بشفافية كاملة وفق النصاب”.

وتطرق لحديث أحد النواب أنه ذكر اسمه في الجلسة على أنه صوت بتأييد منح الثقة للحكومة، لافتًا إلى أنه تم ذكر اسمه في سياق ذكر أعضاء مجلس النواب ولم يشر هو أو غيره على أنه وافق أو اعترض، بل تم الذكر والوقوف عندما قام أحد الأعضاء بتذكيره أنه كان غير موجود وهذا يعتبر خطأ مطبعيًا، مشيرًا إلى أن الجلسة كانت متلفزة ومعلنة وبإمكان الجميع إعادة الاستماع لها وللأسماء التي ذكرت وهل يصل للعدد الذي يمنح النصاب لإعطاء الثقة للحكومة أم لا.

كما استطرد: “ما قاله رئيس حكومة الوحدة الوطنية في تقديري أن هذه هلوسة سياسية ما زال يستعملها الدبيبة ويحاول كالعادة أمام العقول البسيطة أو عقول السمكة التي تصدق ما يقوله من تناقضات حول التشكيك بالآخرين، ويتناسى التشكيك فيه أو ما تم حوله من شكوك كثيرة، كمن يحاول أن يصوت بشكل أن الحكومة الشفافة النزيهة المتواجدة اليوم ترفض أي عبث، ما حصل أن الحضور 100 وعضو، ومن قام بالتصوير وقلت راجعوا التسجيلات داخل القاعة 92، أما الـ 83 تم المناداة عليهم”.

وأضاف: “داخل القاعة هناك أعضاء تم تهديدهم، وعوائلهم قالوا لرئاسة الجلسة داخل الجلسة نفسها مستند موقع يطالبون بعدم ذكر اسمهم أمام الإعلام وبصوت عالٍ في الجلسة، خوفًا على عوائلهم من التهديدات، وأنهم بنفس الوقت يزكون ويوافقون على هذه الحكومة، وهم من إقليم طرابلس وعددهم أعتقد 7. لماذا يخافون على أنفسهم؟ نذكرهم بما حصل للمشري أمام مجلس الدولة وما يحصل من تهديدات لبعض المجموعات المسلحة، ونعرف أين نعيش وكلنا في نفس الواقع”.

أما عن نقطة التمسك بالسلطة فأوضح أن السلطة أي الشرعية يجب ألا تأتي إلا عبر انتخابات، لهذا هناك تأييد لحكومة جديدة لسبب بسيط، وهو أن السلطة الموجودة اليوم والتي ما زالت تتمسك بالسلطة لن تمكن الليبيين من الانتخابات وكانت شريكًا في عدم تمكنهم منها، حتى وإن ادعت أنها تخاف أن تخرج من السلطة وتحاول أن تدغدغ الليبيين أنها ستجهز للانتخابات في شهر 6، متسائلًا: “كيف ستقوم الانتخابات أمام كل الإشكاليات التي كانت تنادي بها الحكومة وتقول إنها تعرقل إجراءها في 24 من ديسمبر”.

وبشأن المستقبل الآن والموقف العسكري جزء مما يجري، لأن العسكريين يتحدثون عن رفضهم للحكومة وفي المقابل فتحي باشاآغا تحدث على أنه سيبدأ العمل، أفاد أن ذلك من الممكن، فهناك تواصل على نطاق واسع مع قوات كبيرة وفاعلة على المستوى العسكري والسياسي، وسيكون هناك تسليم واستلام للحكومة لن تنطلق إلا من داخل العاصمة.

وفي الختام قال: “من خرج اليوم ببيانات كالقوى المسلحة والقوى السياسية كمجلس الدولة هي قوى أثبتت بالدليل أنها تتعامل ببراغماتية واضحة وتحقق من خلالها مصالح ضيقة لها، وهو حق مكتسب للأسف الشديد في الواقع السياسي الليبي، في نهاية المطاف ستدخل في هذا الرتل ، ولا أريد الخوض في هذه المصالح على الرأي العام والكل يلاحظها في الشارع حتى ما يحصل من أموال تصرف على السيارات والمجموعات المسلحة وحتى محاولة رشوة فتحي باشاآغا”.