ليبيا – قال رئيس المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبد الحميد الصافي إن العدد الإجمالي للنواب الحاضرين في جلسة منح الثقة للحكومة 101 نائب، 92 نائبًا منهم صوتوا بـ (نعم) لمنح الثقة، بالإضافة إلى 13 صوتًا جاءت إلكترونيًا.

الصافي وفي تصريحات نقلها المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، أكد أن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، أوضح أن جلسة البرلمان المخصصة لأداء الحكومة لليمين الدستورية، ستتم يوم الخميس الموافق الـ 3من شهر مارس الجاري.

وأضاف الصافي أن جلسة اليمين الدستورية التي ستعقد الخميس المقبل، على تمام الساعة الـ 10 والنصف صباحًا بمدينة طبرق، ستكون بحضور كامل التشكيلة الوزارية للحكومة، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع الدولي.