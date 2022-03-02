القدس – جمدت المحكمة العليا الإسرائيلية امس الثلاثاء عمليات طرد أربع عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة حيث تحاول جمعيات مستوطنين يهود إجلاءها من هناك.

وصدر الحكم عن ثلاثة قضاة وكتب القاضي إسحاق أميت “سيتم الاعتراف بالعائلات كمستأجرين محميين وسيدفع لمجموعة من المستوطنين اليهود إيجار سنوي رمزي قدره 2400 شيكل (حوالي 740 دولارا)” وذلك حتى “البت في موضوع الملكية والحقوق”.

يشار إلى أن هذه العائلات من بين عشرات أخرى في القدس مهددة بالإجلاء عبر منظمات المستوطنين اليهودية.

المصدر: “أ ف ب”