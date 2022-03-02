الملكة إليزابيث تستأنف مهامها الرسمية بعد شفائها من كورونا (صور)

الملكة إليزابيث تستأنف مهامها الرسمية بعد شفائها من كورونا (صور)

إنجلترا – عقدت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية اجتماعين عبر الفيديو امس الثلاثاء، بعد إلغاء ارتباطاتها الأسبوع الماضي نتيجة إصابتها بكورونا.

وأثارت صحة الملكة التي ستحتفل بعيد ميلادها الـ96 في أبريل، القلق منذ ثبتت إصابتها بالفيروس في 20 فبراير.

لكنها تحسنّت بما يكفي للتحدث عبر الفيديو مع السفيرين الجديدين لتشاد وإمارة أندورا من قصر وندسور حيث تقيم.

وبالإضافة إلى إعلانه انعقاد اللقاءين، نشر قصر باكنغهام، المتحفظ جدا بخصوص تفاصيل الحالة الصحية للملكة، صورا للاجتماعين تظهرها على الشاشة وهي ترتدي فستانا أخضر.

وقال وريث العرش الأمير تشارلز أثناء رحلة إلى جنوب شرق إنكلترا إن الملكة “أصبحت أفضل بكثير الآن”.

والأسبوع الماضي، ألغت الملكة إليزابيث الثانية لقاءات مماثلة مع دبلوماسيين لأنها كانت تعاني، وفقا لمكتبها، أعراضا “خفيفة” لكوفيد.

ومنذ أمضت ليلة في المستشفى في أكتوبر، بات الظهور العلني للملكة نادرا، لكن القصر أعلن في الآونة الأخيرة استئناف نشاطاتها العامة مع نشاط في 29 مارس في ويستمنستر في ذكرى زوجها الأمير الراحل فيليب الذي توفي السنة الماضية.

المصدر: “أ ف ب”