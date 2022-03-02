 اليوم السابع للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وما يدور في فلكها.. لحظة بلحظة – صحيفة المرصد الليبية
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أوكرانيا – تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تقدمها لليوم السابع وسط توقعات باستئناف المحادثات بين موسكو وكييف وتصعيد الغرب دعمه السياسي والاقتصادي والعسكري لأوكرانيا.

ميدانيا

  • أوكرانيا تغلق الملاحة في شمال شرق البحر الأسود
  • انضمام 34 عسكريا من قوات أوكرانيا طوعا إلى جانب قوات لوغانسك
  • الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت بشكل كامل على مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا
  • جمهورية لوغانسك تعلن تحرير 40 تجمعا سكنيا
  • وزارة الدفاع الروسية تؤكد توجيه ضربة بسلاح ذي دقة عالية نحو برج للبث التلفزيوني بالعاصمة الأوكرانية
  • الدفاع الروسية: تعطيل أكثر من 1500 منشأة عسكرية أوكرانية منذ بداية العملي
  • قائد قوات “دونيتسك الشعبية” يعلن محاصرة مدينة مريوبول الاستراتيجية
  • الأمن والتعاون: دوي انفجارات وإطلاق للنار في خاركوف وخيرسون ودونيتسك
  • وسائل إعلام: نحو 70 متطوعا يابانيا جاهزون للتوجه إلى أوكرانيا

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ردود الفعل

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المصدر : RT