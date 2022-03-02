أوكرانيا – تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تقدمها لليوم السابع وسط توقعات باستئناف المحادثات بين موسكو وكييف وتصعيد الغرب دعمه السياسي والاقتصادي والعسكري لأوكرانيا.
ميدانيا
- أوكرانيا تغلق الملاحة في شمال شرق البحر الأسود
- انضمام 34 عسكريا من قوات أوكرانيا طوعا إلى جانب قوات لوغانسك
- الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت بشكل كامل على مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا
- جمهورية لوغانسك تعلن تحرير 40 تجمعا سكنيا
- وزارة الدفاع الروسية تؤكد توجيه ضربة بسلاح ذي دقة عالية نحو برج للبث التلفزيوني بالعاصمة الأوكرانية
- الدفاع الروسية: تعطيل أكثر من 1500 منشأة عسكرية أوكرانية منذ بداية العملي
- قائد قوات “دونيتسك الشعبية” يعلن محاصرة مدينة مريوبول الاستراتيجية
- الأمن والتعاون: دوي انفجارات وإطلاق للنار في خاركوف وخيرسون ودونيتسك
- وسائل إعلام: نحو 70 متطوعا يابانيا جاهزون للتوجه إلى أوكرانيا
………………………………………………..
ردود الفعل
- مستشار عسكري سابق في إدارة ترامب: اللعبة في أوكرانيا انتهت
- صحيفة تنشر شهادات لأفارقة بينهم عرب تعرضوا لمعاملة عنصرية على الحدود الأوكرانية مع الاتحاد الأوروبي
- زيلينسكي يطلب من اليهود في العالم بأسره “عدم الصمت”
- أسعار الغاز في أوروبا تحلق وتقفز فوق 2000 دولارا
- حمد بن جاسم يعلق على “محاولات تحريض” لزج قطر بالأزمة الأوكرانية واستدعاء الأمير تميم لواشنطن
- النمسا: العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا ستشمل رجال الأعمال الكبار
- الصين تنوي المساعدة في تحريك الحوار بين روسيا وأوكرانيا لتسوية النزاع
- زيلينسكي يطلب من اليهود في العالم بأسره “عدم لزوم الصمت”
- المركزي الروسي يقرر عدم استئناف التداول في بورصة موسكو
- صحيفة عربية ترصد “ازدواجية مقيتة” في التعاطي الإعلامي الغربي مع ما يدور حول أوكرانيا
- تشاووش أوغلو: تركيا لا تميل للمشاركة في العقوبات ضد روسيا
- بايدن: بوتين لن يحاصر أرواح “الإيرانيين”
- بايدن يعلن إغلاق أجواء الولايات المتحدة أمام الطائرات الروسية
- مندوب بوليفيا: الغرب يتحمل جزءا من المسؤولية عن النزاع في أوكرانيا
- بايدن: نرسل قوات إضافية إلى أوروبا للدفاع عن الناتو وليس للقتال في أوكرانيا
- بوينغ توقف الخدمة والدعم الفني لشركات الطيران الروسية
- بايدن يعلن تقديم مليار دولار مساعدة لأوكرانيا ويوجه تحذيرا لـ”الأوليغارشية الروسية”
المصدر : RT