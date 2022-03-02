رغم شغفها بأفلام الرعب الغربية، مصدر إلهامها كان بلدها الجريح، العراق.

واوضحت نبأ أعمالي تعبير رمزي لمعاناة بلدي الجريح الذي تحمل اكثر من اللازم”.

أمّا عن كيفيّة اكتشاف موهبتها فتؤكّد أنها بدأت منذ الصغر من خلال حبّها للرسم الذي تطوّر إلى الماكياج السينمائي.

موهبة فريدة من نوعها خصوصًا لفتاة في مجتمع عربيّ إلّا أن والدة نبأ كانت أوّل مشجّعيها على تطوير قدراتها: “مع مرور الأيام تطورت موهبتي من خلال مشاهدة مقاطع فيديو لفنانين اكبر مني في هذا المجال”.

سنّها الصغيرة لم تمنعها من تعليم الفتيات أسرار الماكياج السينمائي من خلال حلولها ضيفة على برامج البث المباشر على موقع انستغرام.

نضوجها الفني، لم يخل من مشاغبة مراهقة ومحاولتها إخافة أهلها وتظاهرها بالإصابة أمامهما: “أخفتهما كثيرًا ولا أزال أفعل ذلك حتّى الآن!”.