وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن ماتيو أليماني المدير الرياضي ل‍برشلونة، وجوردي كرويف عضور الأمانة الفنية، سيسافران إلى لندن، اليوم الأربعاء، من أجل الحصول على توقيع المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن بشكل رسمي.

وينتهي تعاقد كريستنسن (25 عامًا) في ستامفورد بريدج، بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق مع ناديه من أجل التجديد.

ويرغب برشلونة في إنهاء التعاقد مع كريستنسن في أسرع وقت ممكن، لقطع الطريق على الأندية التي تلاحق اللاعب، ومن بينها بايرن ميونخ.

ويحتاج بايرن لتعويض رحيل مدافعه الدولي نيكلاس سولي، الذي قرر الانتقال إلى بوروسيا دورتموند في الصيف المقبل، بعد انتهاء تعاقده في أليانز آرينا.

ومن المتوقع أن يلجأ بايرن لخيار آخر من تشيلسي، هو الألماني الدولي أنطونيو روديجر، والذي ينتهي تعاقده هو الآخر، بنهاية الموسم الجاري، لكن النادي البافاري سيواجه منافسة شرسة من جانب ريال مدريد وكذلك من تشيلسي الذي يرغب في تجديد عقده.