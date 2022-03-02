بعد الهبوط الخيالي لسهم “سبيربنك” في بورصة لندن.. خبراء: السعر لا يعكس قيمة البنك الحقيقية

بعد الهبوط الخيالي لسهم “سبيربنك” في بورصة لندن.. خبراء: السعر لا يعكس قيمة البنك الحقيقية

لندن – هبط سعر سهم “سبيربنك” الروسي اليوم في بورصة لندن إلى مستوى لا يتصوره الخيال، إذ وصل إلى سنت واحد من الدولار علما أن أصول “سبيربنك” تقدر بنحو 36.4 تريليون روبل (364 مليار دولار).

يأتي هبوط سهم “سبيربنك”، الذي يعد أكبر البنوك الروسية، بعد أن تم إدراجه في قائمة العقوبات الغربية، وفرض الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، قيودا على التعامل معه.

ووفقا لبيانات بورصة لندن فقد انخفض سهم “سبيربنك” المقوم بالدولار إلى 0.01 دولار، وبلغت نسبة الهبوط رقما جنونيا نحو 89%.

وعقب الانخفاض الخيالي، أشار خبراء إلى أن سعر السهم في بورصة لندن لا يعكس القيمة الحقيقة لبنك “سبيربنك”، مشددين على أن العقوبات الغربية التي فرضت بدأت تلحق الضرر بالمستثمرين في الغرب.

وشبه الخبراء فرض الدول الغربية عقوبات على روسيا بالشخص الذي يطلق النار بنفسه في ساقه، محذرين من أن لهذه العقوبات سيكون لها تداعيات على الاقتصادات الغربية.

أرقام عن أداء بنك “سبيربنك” الروسي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2021، وفقا لبيان نشر على الموقع الروسي للبنك:

– ارتفع الربح الصافي في الفترة المذكورة بواقع 1.7 مرة مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من 2020.

– بلغ الربح الصافي في الفترة المذكورة (الأشهر التسعة الأولى من 2021) نحو 936.7 مليار روبل.

– بلغ العائد على حقوق المساهمين إلى 25.5%

– ارتفعت أصول البنك في الفترة المذكورة بنسبة 0.9% وتجاوزت 36.4 تريليون روبل

– البنك أصدر قروضا بقيمة 534 مليار روبل (260 مليار روبل قروض عقارية و274 مليار روبل قروض للمستهلكين.

وفي وقت سابق، أعلن بنك “سبيربنك”، اليوم الأربعاء، خروجه من الأسواق الأوروبية، وذلك بعد ظهور مخاطر أمنية لسلامة الموظفين وأفرع المؤسسة في أوروبا.

المصدر: RT