موسكو – صرح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الوفد الروسي سيصل إلى موقع الجولة الجديدة من المفاوضات مع أوكرانيا في وقت متأخر عصر اليوم الأربعاء وسيكون جاهزا للقاء مع وفد كييف.

وأكد بيسكوف أن فلاديمير ميدينسكي مساعد الرئيس الروسي، يبقى كبير المفاوضين الروس في اللاجتماع المرتقب مع الوفد الأوكراني.

وامتنع بيسكوف عن الخوض في التنبؤات بشأن نتيجة المفاوضات، مكتفيا بالقول إن الكرملين يأمل في أن يحضر الوفد الأوكراني وأن تتكلل المفاوضات بالنجاح.

ورفض بيسكوف ذكر مكان إجراء المحادثات قبل عقدها، بينما أفادت وكالة “تاس” نقلا عن مصادرها بأن الجولة المقبلة من المفاوضات ستجري في أراضي بيلاروس في منطقة بيلوفيجسكايا بوشا، قرب الحدود البولندية.

وفي وقت سابق اليوم قال المتحدث باسم الخارجية البيلاروسية أناتولي غلاز إن الاستعدادات الأخيرة للمفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا دخلت مرحلتها النهائية، وإن مينسك مستعدة لبذل كل الجهود اللازمة لتنظيم الاجتماع.

وعقدت الجولة الأولة من المحادثات الروسية الأوكرانية يوم الاثنين في مقاطعة غوميل البيلاروسية واتفق الطرفان على مواصلة الحوار “في القريب العاجل”.

المصدر: “تاس”