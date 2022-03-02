ليبيا – استبق تقرير إخباري نشره موقع “سكيورتي كاونسل ريبورتر” التابع لمجلس الأمن الدولي جلسة الأخير المرتقبة خلال مارس الجاري بشأن الأوضاع في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، توقع ما سيحصل في مارس الجاري من قبل المجلس والمتمثل بالاستماع لإحاطة من ممثل إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام رئيس لجنة الجزاءات المفروضة على ليبيا، وفقًا للقرار 1970 السفير “تيرومورتي” لعدم وجود مبعوث أممي معين حتى الآن.

وأضاف التقرير: إن أولوية مجلس الأمن الدولي تتمثل في كيفية الخروج من المأزق السياسي الحالي بعد منح مجلس النواب الثقة لرئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاآغا، فضلًا عن التركيز على تعزيز توحيد مؤسسات الدولة بعد سنوات من حكومتين موازيتين للأمر الواقع واحدة في العاصمة طرابلس والأخرى بمدينة طبرق.

وتابع التقرير: إن أعضاء مجلس الأمن الدولي قد يدعون جميع الأطراف إلى تجنب عكس المكاسب التي تحققت نحو إعادة توحيد مؤسسات الدولة، فيما تتمثل الأولوية اللاحقة بتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية وكيفية دعم الأطراف الليبية في الاتفاق على خارطة طريق انتخابية بدعم واسع من جميع شرائح المجتمع.

وبين التقرير أن أعضاء المجلس قد يناشدون عبر بيان يصدر عنهم كافة الأطراف والمؤسسات لطرح الخلافات جانبًا والاستمرار في العمل معا لإجراء الانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن تلبي تطلعات الشعب الليبي والحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها ومعالجة خلافاتهم السياسية من خلال الحوار.

واختتم التقرير بالإشارة لوجود خلافات في وجهات النظر بين أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن الدعوة لتعيين مبعوث أممي؛ إذ قد يحث بعضهم الأمانة العامة للأمم المتحدة على القيام بذلك سريعًا، فيما قد يركز آخرون ومنهم واشنطن بشكل أكبر على التعبير عن دعم جهود وساطة المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز.

ترجمة المرصد – خاص