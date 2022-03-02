تونس – أكد وزير الشؤون الخارجية في تونس، عثمان الجرندي، اليوم الأربعاء، أن هناك طلبة فضلوا البقاء في أوكرانيا وبولونيا وملدوفيا ورومانيا.

وأكد الجرندي في تصريح صحفي، أثناء استقبال عدد من التونسيين القادمين من أوكرانيا، أن هناك طلبة فضلوا البقاء في أوكرانيا وبولونيا وملدوفا ورومانيا.

وأضاف: “فتحنا باب الاختيار للعودة إلى تونس ووفرنا لذلك كل الوسائل”.

وشدد على أن “الدولة التونسية هي الدولة الأولى التي قامت بمثل هذه العمليات من الإجلاء”، معلنا أن رحلات الإجلاء ما زالت متواصلة وأن السلطات على اتصال دائم بنقاط تجميع العالقين لتتنظيم رحلة إجلاء غدا أو بعد غد.

المصدر: موزاييك