جنبلاط: متى ستنهال العقوبات على إسرائيل المحتلة لفلسطين كما تنهال اليوم على روسيا

جنبلاط: متى ستنهال العقوبات على إسرائيل المحتلة لفلسطين كما تنهال اليوم على روسيا

لبنان – تساءل رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” في لبنان وليد جنبلاط “متى ستنهال العقوبات على إسرائيل المحتلة لفلسطين كما تنهال اليوم على روسيا وبهذه السرعة”.

واعتبر جنبلاط في تصريح له عبر صفحته الرسمية في موقع “تويتر”: أنه “ليس هناك وحدة مقاييس وقيم عند الغرب المستعمر تاريخيا وتوسعي، والمؤسسات الدولية كذبة كبرى”.

وأضاف:”لا قيمة للمحكمة الدولية أو غيرها من المؤسسات”، موضحا أن “​سياسة​ محاور في ظل تمييز عنصري عالمي”.

وفي وقت سابق، أبرق جنبلاط إلى سفير أوكرانيا في لبنان إيغور أوستاش، معبرا عن التضامن مع الشعب الأوكراني.

وقد تلقى جنبلاط رسالة جوابية من السفير الأوكراني الذي أعرب عن “الاحترام الكبير لشخصية جنبلاط ومساهمته في تاريخ لبنان”.

المصدر : RT + النشرة