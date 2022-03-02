ليبيا – أجرت فرق جهاز الحرس البلدي بالتعاون مع أجهزة أمنية مختصة بوزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال حملة تفتيشية على محال ومتاجر في الكريمية.

بيان صحفي صادر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد، اكد أن هذا الحملة تمت بناء على تعليمات وكيلها لشؤون المديريات اللواء بشير الأمين لضبط أسعار السلع التموينية الأساسية التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا والعمل على إرجاعها إلى وضعها الطبيعي.

وأضاف البيان: إن هذا يتم من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال سماسرة التموين وضبطهم وإحالتهم للنيابة العامة وإقفال المحال والمتاجر التي يقوم أصحابها بهذه التجاوزات. مطمئنًا المواطنين أن الحملة مستمرة لحين تحقيق أهدافها وفقًا لما حددته وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال.