خبير في أمن المعلومات: الغرب أطلق العديد من مراكز البروباغندا ضد موسكو في السنوات الأخيرة

خبير في أمن المعلومات: الغرب أطلق العديد من مراكز البروباغندا ضد موسكو في السنوات الأخيرة

روسيا – أكد الخبير في أمن المعلومات إيغور أشمانوف أن الدول الغربية أطلقت العديد من مراكز البروباغندا (الدعاية) ضد روسيا في السنوات الأخيرة.

وقال في تصريح لـRT : “لا صعوبة لدى الغرب في تنظيم تنظيم حشود من الروبوتات التي تنشر أفلاما كاذبة عن روسيا”.

وأضاف: “تم إطلاق العديد من مراكز البروباغندا القوية ضد روسيا في السنوات الأخيرة”.

وأشار إلى أن هذه المراكز في دول البلطيق إضافة إلى مركزين قويين في بولندا ومركز “صحافة المواطن” في براغ ومركز في جورجيا، لافتا إلى أن أوكرانيا تدير مثل هذه المراكز أيضا.

وأضاف أن “فرص تكوين الغرب مقاتلين إفتراضيين (على مواقع التواصل الاجتماعي) في الغرب لا حدود لها”.

ولفت إلى أن “هناك الملايين من المهاجرين الناطقين بالروسية بينهم أوكرانيون في الولايات المتحدة وكندا” قد يتأثرون بالدعاية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أنه مع نجاح العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، فإن حجم المعلومات المضللة والملفقة آخذ في الازدياد.

المصدر: RT