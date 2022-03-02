رئيس وزراء بيلاروس يكلف الحكومة بتحويل المدفوعات مقابل الطاقة إلى الروبل الروسي

رئيس وزراء بيلاروس يكلف الحكومة بتحويل المدفوعات مقابل الطاقة إلى الروبل الروسي

بيلاروس – كلف رئيس الوزراء البيلاروسي، رومان غولوفتشينكو، حكومة بلاده بدراسة احتمال الانتقال إلى استخدام الروبل الروسي في دفع فواتر الطاقة.

ونقلت وكالة “بيلتا” عن تصريح غولوفتشينكو قوله: “إن مهمة نائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة ورئيس شركة “بيلنفطخيم” هي فصل فواترنا عن الدولار الأمريكي، ربما مع الانتقال إلى تثبيتها بالروبل الروسي وقبل كل شيء فيما يخص فواتر الطاقة”.

وقام بتشكيل مكتب خاص كلفه بصياغة خطة شاملة لدعم الاقتصاد.

وأوضح: “تم داخل الحكومة بقرار مني إنشاء مكتب خاص يضم ممثلي أهم الهيئات ومجموعة للخبراء. وهذا المكتب يترأسه رئيس إدارة الحكومة. أكلف المكتب بإعداد خطة شاملة لدعم الاقتصاد في هذه المرحلة بما في ذلك المجال الخاص والأعمال الحرة الصغيرة والمتوسطة”.

كما طرحت أمام حكومة البلاد مهمة لتحويل التصدير الوطني من السوق الأوكرانية إلى أسواق الدول الأخرى.

وتابع: “نأمل بتهدئة الأوضاع في أوكرانيا بسرعة وعودة الناس إلى الحياة الطبيعية. لكن الوضع حاليا هو كما هو، لذلك نعمل على تحويل صادراتنا إلى أوكرانيا”.

وأكد رئيس الوزراء أيضا أن الوضع في مجال الأموال في بيلاروس مستقر، وتتم تلبية الطلب على العملة.

المصدر: تاس