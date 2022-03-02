ملك “الغجر” غاضبا: كان من المفترض أن يكون خصمي هنا ويقبل قدمي

ملك “الغجر” غاضبا: كان من المفترض أن يكون خصمي هنا ويقبل قدمي

إنجلترا – انتابت حالة من الغضب الشديد بطل العالم للملاكمة للوزن الصقيل، البريطاني تايسون فيوري، لعدم حضور خصمه ومواطنه ديليان وايت المؤتمر الصحفي قبل نزالهما المقرر في 23 أبريل المقبل.

وقال تايسون فيوري، أثناء المؤتمر الصحفي، وهو يتحرك غاضبا: “كان من المفترض أن يكون خصمي هنا ويقبل قدمي. أعطيته أكبر أجر في مسيرته” .

ويبدو أن فيوري الملقب بملك “الغجر” سيصب جام غضبه على ديليان وايت، خلال النزال المرتقب بينهما يوم السبت 23 أبريل القادم، على ملعب “ويمبلي” بالعاصمة لندن، خاصة وأنه أعلن في وقت سابق، أن هذا النزال سيكون الأخير بالنسبة له في مسيرته الاحترافية.

وقال فيوري حامل حزام مجلس الملاكمة العالمي (WBC) للوزن الثقيل: “هذا النزال سيكون الأخير في مسيرتي، وبعد ذلك سأعتزل. 150 مليون دولار في الجعبة، بصحة جيدة، شاب، سأشتري يختا ضخما في الخارج. سأرحل، هذه معركتي الأخيرة، لقد اكتفيت”.

وسيقاتل Fury White في 23 أبريل في ويمبلي. في وقت سابق ، كان لدى تايسون مبارزة في وجهات النظر مع الفراغ – الخصم ببساطة لم يأت.

يذكر أن تايسون فيوري أسقط منافسه الأمريكي ديونتاي وايلدر “القاذفة البرونزية” بالضربة القاضية، في آخر نزال خاضه يوم 9 أكتوبر 2021، في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.

وحقق تايسون فيوري (33 عاما) انتصاره الـ31 في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل تعادل واحد، ومن دون أي هزيمة.

المصدر: وكالات