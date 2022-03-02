فرنسا – واصل نادي نيس مشواره الرائع في مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم، وبلغ المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه منذ ربع قرن، وذلك بفوزه أمس الثلاثاء، على فرساي من الدرجة الرابعة 2-0.

ويدين نيس بالفوز إلى مهاجمه أمين غويري، الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 48، قبل أن يمرر كرة الهدف الثاني للبديل الدنماركي كاسبر دولبرغ، الذي ضاعف النتيجة في الدقيقة 73.

وبلغ نيس النهائي بعد ربع قرن من تتويجه أمام غانغان في 1997 للمرة الثالثة في تاريخه بعد 1952 و1954.

وينتظر نيس في النهائي، الفائز من مباراة نانت وموناكو في نصف النهائي الثاني والتي ستقام في وقت لاحق اليوم .

وتقام المباراة النهائية في الثامن من أبريل المقبل، على أرضية ملعب فرنسا الدولي في العاصمة باريس.

المصدر: RT