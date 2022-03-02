إنجلترا – صرح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، بأن نجله كريستيانو جونيور طلب منه عدم الاعتزال في الوقت القريب لأنه يريد اللعب إلى جانبه.

ونقلت صحيفة “ذا صن” البريطانية، رد رونالدو بشأن موعد اعتزاله، قائلا: “ابني قال لي (أبي استمر في الملاعب لسنوات قليلة مقبلة أريد أن ألعب معك)”.

وبلغ كريستيانو رونالدو سن 37 عاما في الخامس من شهر فبراير الماضي، وبدا السن يظهر على قائد منتخب البرتغال خاصة في المباريات الأخيرة لفريقه مانشستر يونايتد، غير أنه أبدى رغبته في الاستمرار بالملاعب لـ4 أو 5 سنوات إضافية، وربما لفترة أطول لكي يحقق حلم نجله.

ويلعب كريستيانو جونيور (11 عاما و7 أشهر)، حاليا في أكاديمية مانشستر يونايتد، وذلك بعد أن أظهر أنه موهبة واعدة بدأت تتبلور في أكاديمية يوفنتوس، خلال فترة لعب والده مع “البيانكونيري” من 2018 إلى 2021.

وسبق أن نشر الدون صورة له في يناير الماضي، وهو يتدرب بصحبة نجله، وعلق عليها بعبارة: “الحاضر والمستقبل”، في إشارة لابنه.

وصرح رونالدو في وقت سابق بأنه لن يضغط على كريستيانو جونيور في مسيرته الكروية، من أجل أن يفعل ما يحلو له بعد أن يكبر سواء كلاعب كرة أم لا، مؤكدا: “سأدعمه في الطريق الذي سيختاره”.

ويمر كريستيانو رونالدو بفترة عصيبة ويعاني من عقم تهديفي غير مسبوق، فلم يسجل منذ بداية العام الجديد سوى هدف واحد فقط في آخر 10 مباريات، ما جعله محل نقد كبير، ويعود ذلك إلى تذبذب نتائج فريق مانشستر يونايتد.

المصدر: وكالات