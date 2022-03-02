تونس – كشف وزير الشؤون الاجتماعية التونسي مالك الزاهي، امس الثلاثاء، أن 963 ألف عائلة تضم نحو 4 ملايين تونسي يعانون من الفقر، من حوالي 12 مليونا إجمالي سكان البلاد.

جاءت تصريحات الوزير التونسي خلال افتتاح ندوة حول النهوض بواقع الأخصائيين الاجتماعيين وإصلاح القطاع الاجتماعي، نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية بمدينة القيروان (شمال شرق) ونقلتها وكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية.

وأعلن الزاهي عن توسيع برنامج المنح النقدية للعائلات المعوزة، لتشمل 310 آلاف أسرة إضافية خلال 2022.

وأضاف الزاهي ” خلال شهر رمضان القادم (يبدأ أوائل أبريل) سيتم العمل على توفير برنامج مساعدات اجتماعية ككل عام، لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل”.

وتضمن قانون المالية لسنة 2022 زيادة منح العائلات المعوزة من 180 دينار (61.85 دولار) شهريا، إلى 200 دينار(68.7 دولار)، على ان يشمل هذا الاجراء 310 آلاف عائلة، وفق الوكالة الرسمية.

وبلغ عدد سكان تونس نحو 11 مليونا و708 ألفا و370 نسمة، وفق بيانات صدرت عن المعهد الوطني للإحصاء (حكومي) في يناير 2020.

الأناضول