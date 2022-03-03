ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشرته وكالة أنباء “أسوشييتد برس” الضوء على خطوة مجلس النواب التي قام عبرها بمنح الثقة لحكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاآغا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن هذه الخطوة من المرجح أن من شأنها أن تؤدي إلى إدارات موازية وتغذي التوترات المتصاعدة، فيما عمقت الانقسامات بين الفصائل وأثارت مخاوف من عودة القتال بعد أكثر من عام ونصف من الهدوء النسبي.

ونقل التقرير عن المتحدث ستيفان دوجاريك الناطق باسم أمين عام الأمم المتحدة قوله: إن المنظمة الأممية تراقب التطورات عن كثب فيما يجب أن تكون العملية التشريعية السياسية الجارية شفافة وأن تلتزم بالقواعد والاتفاقيات المعمول بها مع التشديد على أهمية الحفاظ على الهدوء والاستقرار الذي تحقق منذ اتفاق وقف إطلاق النار.

بدوره قال المحلل السياسي جلال حرشاوي: “السؤال الآن هو ما إذا كانت التحالفات الحالية ستكون كافية لباشاآغا ووزرائه لفرض أنفسهم في العاصمة طرابلس والحكم، فليس من الواضح على الإطلاق أن تركيا والأهم من ذلك القوات الرئيسية في مدينة مصراتة ستسمح بحدوث ذلك على الفور”.

ترجمة المرصد – خاص