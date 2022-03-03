برلين – أعلنت ألمانيا، امس سحب جزء من احتياطي النفط الاستراتيجي لديها، ضمن جهود لمواجهة تداعيات عملية عسكرية روسية مستمرة في أوكرانيا لليوم السابع على التوالي.

وهذه الخطوة الألمانية تأتي تنفيذا لقرار الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء، تحرير 60 مليون برميل من الاحتياطي لكبح الأسعار المرتفعة في ظل النزاع الروسي الأوكراني.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): “من المهم أن نتحرك بشكل موحد في أوقات مثل هذه”، في إشارة إلى قرار 31 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية.

وأضاف هابيك، وهو أيضا نائب المستشار الألماني، أن “هذه الخطوة المنسقة دوليا ستعمل على استقرار الأسعار، التي ارتفعت على نحو قوي نتيجة للحرب الروسية على أوكرانيا”.

ولم يكشف هابيك عن كمية النفط التي أفرجت عنها ألمانيا من الاحتياطي.

وهذه رابع مرة تحرر فيها ألمانيا جزءا من احتياطي النفط الاستراتيجي، وجميعها كانت تنفيذا لقرارات من وكالة الطاقة الدولية.

والمرة الأولى كانت خلال حرب الخليج الأولى (1990-1991)، والثانية بعد إعصاري “كاترينا” و”ريتا” اللذين ضربا الولايات المتحدة عام 2005، والثالثة في 2011 عند تعطل الإمدادات الليبية إبان ثورة أسقطت نظام معمر القذافي.

والأربعاء، قرر تحالف “اوبك+”، بقيادة السعودية وروسيا، الإبقاء على زيادة معتمدة في الإنتاج بوتيرة بطيئة، بمقدار 400 ألف برميل يوميا خلال أبريل/نيسان المقبل، متجاهلا شح الإمدادات في الأسواق العالمية جراء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.

وبحلول الساعة 16:17 (ت.غ)، جرى تداول خام برنت عند 109.3 دولار للبرميل، وغرب تكساس الامريكي عند 106.83 دولار.

الأناضول