ألمانيا – استبعدت اللجنة البارالمبية الدولية نهائيا، اليوم الخميس الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية الشتوية التي تنطلق في بكين غدا الجمعة.

وبررت اللجنة البارالمبية الدولية، تراجعها عن قرارها الذي اتخذته أمس الأربعاء بالسماح للرياضيين الروس والبيلاروس بالمشاركة في الألعاب الشتوية، بقولها إنها اتخذت قرارها الجديد “حفاظا على نزاهة هذه الألعاب وسلامة جميع المشاركين”.

وكانت اللجنة البارالمبية الدولية، أعلنت أمس الأربعاء، أنها ستسمح للرياضيين الروس والبيلاروس بالمشاركة في الألعاب الشتوية، بصفة محايدين وتحت راية العلم الأولمبي من دون أن يتم وضعهم في جدول الميداليات، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوركراينا.

وفي أول رد لها على استبعاد رياضييها من دورة الألعاب البارالمبية الشتوية في بكين، اعتبرت اللجنة البارالمبية الروسية، قرار اللجنة البارالمبية الدولية غير قانوني، وأكدت أنها تحتفظ بحقها في الطعن ضد هذا القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية.

وتنطلق الألعاب البارالمبية الشتوية غدا الجمعة في بكين وتستمر فعالياتها حتى الـ13 من مارس الجاري.

المصدر: وكالات