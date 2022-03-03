جنيف – أعلنت الأمم المتحدة عبور أكثر من مليون لاجئ من أوكرانيا باتجاه دول الجوار، إثر التدخل العسكري الروسي.

وبحسب بيانات نشرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الخميس، عبر ما يزيد على مليون لاجئ من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة بين 24 فبراير/ شباط و2 مارس/ آذار 2022، أكثر من نصفهم توجه إلى بولندا.

وأوضحت المفوضية أن 505 آلاف و82 لاجئا عبروا إلى بولندا، و139 ألفا و686 إلى المجر، و97 ألفا و827 إلى مولدوفا، و72 ألفا و200 إلى سلوفاكيا.

كما عبر 51 ألفا و261 شخصا إلى رومانيا، و47 ألفا و800 إلى روسيا، و357 إلى بيلاروسيا، و88 ألفا و147 إلى دول أوروبا الأخرى.

وأشارت أنه إضافة إلى هذه الأرقام، عبر 96 ألف شخص بين 18 ـ 23 فبراير من منطقتي دونيتسك ولوغانسك باتجاه روسيا.

وحذرت المفوضية من أن تدهور الوضع في أوكرانيا يمكن أن يتسبب بفرار 4 ملايين مدني من البلاد.

وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

الأناضول