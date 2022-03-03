ليبيا – استبعد المحلل السياسي الليبي سلطان الباروني فكرة نشوب نزاع مسلح بين رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة ورئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاآغا، متوقعًا بأن يتنحى الدبيبة جانبًا من أمام الحكومة، خاصّة أن باشاآغا راعى التقسيم الجغرافي لاختيار حكومته.

الباروني وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” توقع أن يبدأ باشاآغا عمله من سرت مؤقتًا حتى تهدئة الأوضاع وخروج الدبيبة من طرابلس، مشيرًا إلى أنّه دستوريًّا باشاآغا الآن هو رئيس الحكومة والمسؤول أمام المجلس عن مصالح البلاد.

وبين أن باشاآغا استطاع فعلًا ما لم يستطِع الدبيبة فعله، فيكفي أنه استطاع تسمية وزير الدفاع الجديد، وتوقّع أيضًا إنجاز ملف المناصب السيادية وتمهيد الطريق للانتخابات وإخراج المرتزقة.

وأشار إلى أن المهمة لن تكون سهلة، خاصّةً في ظل التحديات الكثيرة التي تمر بها البلاد، سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، مشيرًا أيضًا إلى أن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ستُلقي هي الأخرى بظلالها على ليبيا، وأن الحكومة يجب أن تبدأ بوضع خطة عمل لمواجهة الأزمات الناتجة عن ذلك.