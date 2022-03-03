ليبيا – اعتقد المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش أن كل ما قام به البرلمان في الأسابيع الماضية انتهى هذه النهاية المؤسفة التي حصلت ولم تعد لديه طلقات أخرى لكي يطلقها في هذه المعركة مع جموع الشعب الليبي الذي يريد الانتخابات.

البكوش قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد: إن الجلسة التي زعمت انها لإعطاء الثقة خرجت بمظهر سيئ جدًا للمراقبين الدوليين، وعلى هذا الأساس اتضح زيف الادعاء أن ما يقومون به ليس إلا للتمديد لأنفسهم وتقاسم السلطة وتشكيل الحكومة خالية من الفساد، ووضح ذلك أحد النواب الذي قال تم الاجتماع في مربوعة عقيلة صالح. وفقًا لتعبيره.

وأضاف: “كانت مظاهرة كبيرة أمام المجلس استمرت ساعتين كان لي شرف الانضمام لها وحضرها الكثيرون والمحامون بالرغم الموقف اللامبالي من النقابة العامة للمحامين المخزي جدًا في هذا الحالة الصعبة ليست متواجدة إطلاقًا. إقفال المحكمة، هناك مبدأ متعارف عليه عالميًا ان تأخير القضاء إنكارًا له، ما يقوم به أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة العليا ليس إنكارًا للعدالة بل مخالفة للقانون!”.

كما أردف: “لم يعد هناك مجال للتلاعب والاختباء وراء الجمعية العمومية، يجب أن نعرف من هم حتى يمكن في المستقبل عندما يأتي أحدهم ويترشح لمنصب ما نقول له تتذكر ما قمت به عندما أقفلت المحكمة الدستورية أمام الناس، لمن نشكي إذًا؟ عقيلة صالح يقول من لا يعجبه ليذهب ويشتكي؟ لمن نشتكي؟ يجب أن نتحرك لإعادة فتح المحكمة الدستورية بهذه الجمعية العمومية أو إسقاطها لكن أن يتقاضوا مرتبات ولا يوفروا للناس مجالًا للتقاضي هذا غير معروف لدى الناس”.

وعلق على موقف المجلس الرئاسي ودوره قائلًا: “المجلس لم يكن مطلوبًا منه التدخل بين السلطة التشريعية والتنفيذية القضائية وغيرها في الظروف العادية، ولكن هذه ليست ظروفًا عادية، نحن على أبواب حكومات متوازية في ليبيا ولهذا أعطي المجلس الرئاسي حق إعلان حالة الطوارئ وتستخدمه عندما تكون الدولة في خطر، وهنا الدولة في خطر، ورأينا المؤامرة بين باشاآغا وعقيلة وحفتر وما إلى ذلك، لهذا لنسأل متى ستستخدم الصلاحيات التي لديك وتتدخل، هذا يسمح لك بإصدار قوانين وتخطي المجلسين اللذين أصبح من الواضح أنهما لا يريدان انتخابات، موقف مجلس الدولة يشكر عليه، لكن لا ننسى أن للمشري وأعضائه يدًا في صنع حكومة باشاآغا بتزكياتهم! لا أعرف هم أين الآن؟ ناس يقولوا أنهم في الخارج زيارات لا قيمة لها”.

وتابع: “عندما يكون هناك تأزم سياسي، جانب فبراير على الرغم أننا في ليبيا لم نمارس السياسي لنصف قرن قبل 17 فبراير، لكن الثورة الوحيدة في الربيع العربي التي ما زالت تقاوم! سقطت ثورة الياسمين في تونس وكانت تجربتهم متقدمة عنا بمراحل وكذلك مصر. ربما المسار العسكري يمكن أن يحسم مثل هذه القضايا، لكن المهم أن هذه كلها أدوات أمام صانعي القرار، أدوات سياسية وعسكرية ودبلوماسية واقتصادية، يجب أن يكون واضحًا للخصم أن جميع الادوات على الطاولة وأننا مستعدون لاستخدام أيٍّ منها حسب الضرورة”.

كما استطرد: “وعلى هذا الأساس يجب أن أوضح للطرف الآخر حفتر وباشاآغا بخصوص البيان حول إمكانية احتلال بعض المواقع أننا سنرد عسكريًا، وبقوة وبدون تردد إذا استدعى الأمر ونتمنى ألا يرتكب باشاآغا وحفتر حماقة وسوء حساب ويقوموا بعمل، وإن قاموا يجب على الحكومة أن تكون مستعدة وتلوح بهذه العصا إذا احتاج الأمر هذا”.

واعتبر أن هذه فرصة أمام الشعب الليبي لتنظيف القطاع أو السلطة القضائية؛ لأنها ما زالت تتحكم فيها أطراف وشخصيات ليس لها مكان في الدولة المدنية، مضيفًا: “القضاء لم يتكلم عندما قام الملازم أول بشير هوادي بتقمص شخصية القاضي والملازم عمر المحيشي شخصية المدعي العام”.

وأوضح أن المجتمع الدولي ينتظر أن تتضح الأمور وحراك للشعب وعدم خروج أي بيانات تثمن اختيار باشاآغا وإعطاء الثقة، هناك شكوكًا كبيرة في المجتمع الدولي بخصوص هذه العملية برمتها بدليل عدم صدور أي ترحيب إلا من روسيا وهذه مأساة لعقيلة وباشاآغا، معتقدًا أن الأمور صعبة بالنسبة لمعسكر الانقلابين وعقيلة وحفتر وباشاآغا وبانتظار موقف الآن.