البنك الدولي يوقف مشاريعه في روسيا وبيلاروسيا

البنك الدولي يوقف مشاريعه في روسيا وبيلاروسيا

واشنطن – أعلن البنك الدولي إيقاف جميع مشاريعه في روسيا وبيلاروسيا على خلفية الهجوم العسكري على أوكرانيا.

وقال البنك في بيان مساء الأربعاء إنه لم يوافق على قروض أو استثمارات جديدة لروسيا منذ عام 2014.

وأوضح البيان أن البنك الدولي لم يوافق منذ منتصف عام 2020 على منح قرض جديد لبيلاروسيا أيضًا.

وذكر أن البنك أوقف على الفور جميع مشاريعه في روسيا وبيلاروسيا بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا والأعمال العدائية ضد الشعب الأوكراني.

وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير/ شباط الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

الأناضول