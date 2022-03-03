ليبيا- شدد وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال خالد التيجاني على وجوب تعزيز أواصر الأمن العربي المشترك بوصف ذلك يمثل ضرورة قصوى حاليًا.

ووفقًا لما ورد في بيان صحفي صادر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد، جاء موقف التيجاني في كلمته على هامش مشاركته في الاجتماع الـ39 لمجلس وزراء الداخلية العرب، وفيها أشار إلى أن هذا التعزيز من شأنه مواجهة التحديات القائمة وما يشهده عالم اليوم من تطور في الإجرام بشكل فاق كل التوقعات.

وأكد التيجاني أن تحقيق الأمن في ليبيا بكل ماتعنيه الكلمة من معنى لن يتحقق إلا من خلال بوابة الاستقرار السياسي والاحتكام لصناديق الانتخاب.