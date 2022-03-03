ليبيا – قال المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي محمد السلاك إن انقسام الأسرة الدولية بشأن الحكومة الجديدة قائم حتى الآن، إلا أنه عليها أن تحترم القرار السيادي الليبي.

السلاك وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الثلاثاء، رأى أن هناك رغبة حقيقة في استعادة القرار السيادي الليبي، وأن الموقف الدولي له أهميته من أجل الغطاء الدولي للحكومة الجديدة، وأنه حال عدم دعم الحكومة الجديدة بقيادة فتحي باشاآغا، فإنه يعزز الانقسام في البلاد.

وأشار إلى أن موقف البعثة الأممية حتى الآن يكتنفه الكثير من الغموض، وأن المستشارة الأممية ستيفاني وليامز يجب أن تكون أكثر وضوحًا، خاصة بعد منح حكومة باشاغا الثقة، خاصة أن الحكومة الجديدة جاءت بناء على قرار ليبي خالص.

ورأى اسلاك أن الخطوة التي اتخذها البرلمان بتكليف رئيس الحكومة فتحي باشاآغا أنهت مهام لجنة الحوار التي شكلت في وقت سابق بعد الاشتباكات التي وقعت في طرابلس العام 2019 بين الشرق والغرب.