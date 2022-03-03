ليبيا – قال عضو مجلس النواب أحمد الشارف إن جلسة مجلس النواب كانت مخصصة لمنح الثقة لحكومة الاستقرار الوطني وافتتحت بالنصاب القانوني، مشيرًا إلى أنه أكثر من 100 نائب صوت على التشكيل الحكومي بالثقة بالمناداة.

الشارف أشار في تصريح لقناة “ليبيا الحدث” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الحكومة تمثل الشريحة الواسعة والعادلة لتكون حكومة لكل الليبيين وتنطلق لتنفيذ الاستحقاقات القادمة.

وأضاف: “التفاهمات كانت ان يكون التمثيل أوسع، سواء كان للمدن أو المناطق، وحتى التي ليس لديها أعضاء مجلس نواب موجودون”.

وطمأن الشارع الليبي بانها حكومة استقرار وطني بالفعل، وستصل بالليبيين ورغبتهم للانتخابات البرلمانية والرئاسية في الوقت المحدد.

ونوّه إلى أن أبرز أهداف الحكومة تهيئة الظروف المناسبة للانتخابات، وتعهد رئيس الحكومة بعدم خوض الجولات الانتخابية القادمة هو والفريق الوزاري، مبينًا أن ملف الصحة والتعليم والامن هم أبرز اهداف الحكومة.

كما أوضح أن المدة الزمنية لهذه الحكومة هي 14 شهرًا حيث ستفي بالاستحقاق اللازم والوصول للانتخابات التي يطمح لها الشعب.