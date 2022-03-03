ليبيا – علق المستشار السياسي السابق في مجلس الدولة الاستشاري أشرف الشح على رد الحكومة ووصفها لما حدث في الجلسة بالعمل العبثي واتهامها رئاسة مجلس النواب بالعبث بمصير الليبيين.

الشح قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد: إن ما تقوم به الحكومة وما صدر عنها هو الإجراء الذي يصدر عن حكومة تحترم الإجراءات، وما تم في مجلس النواب هو عبارة عن نوع من البلطجة السياسية، أي أنه محاولة لفرض الأمر الواقع بالتزوير وعدم احترام أي أسس قانونية حتى ما يتعلق بعملهم الداخلي ناهيك عن الأسس التي تحكم البلاد والتوافق وإجراءات تسبق عملية التصويت.

وأضاف: “اليوم لاحظ الجميع وهم أخطأوا في تصوير القاعة ككل، العدد الموجود والذي صوت لا يتماهى مع لائحتهم الداخلية، وهذا ما جعلهم يؤجلون الجلسة لذلك قاموا ما قاموا به من تزوير، هم لا يهمهم الليبيين ووصل الاستهزاء بالليبيين اهمالهم لحدود قصوى، هم يحاولون إقناع المجتمع الدولي أن التصويت تم بشفافية وطبقًا للأسس والقوانين، لكنهم فشلوا في ذلك، ولم يصدر أي بيان من الجهات الدولية التي عودتنا بالتعاطي المباشر مع مثل هذه الأحداث، وهذا يعطي مؤشرًا واضحًا على أن هذا الإخراج السيئ وعملية البلطجة والأمر الواقع التي سترتب أحداث بعدها لن يتماهى مع بعض من يريد أن يخرج بحكومة بأي شكل، لن يتماهى معهم”.

وأشار إلى أن التصرف غير المسؤول والذي يرسخ للانقسام ويستمر في حالة التيه وعدم الاستقرار يثبت للجميع أن هذه الفئة مفسدة ولا تستحق أن تقود الليبيين وستصل بالجميع لحدود لا يعلمها أحد.

وتابع: “هذا التقاسم ومن يقول إن الدبيبة يريد التمديد لنفسه هذا كما يتهم الآخرين! رمتني بدائها وانسلت. جماعة النواب هم من يريدون التمديد، اليوم حتى يدخلون في الحكومة! واضح أنها عملية استهزاء وبلطجة وفرض للأمر الواقع. هم يستمرون في تصرفاتهم غير المسؤولة حتى يصلون لأهدافهم”.

وبشأن استمرار عبد الحميد الدبيبة في هذا المنصب علق مبينًا أنه بالنسبة للاستمرار هذا يسأل عنه حتى أعضاء مجلس النواب الذين تحولوا للحكومة، وهذا دليل أنهم يريدون البقاء للأبد وإنهاء حلم الليبيين بدولة يتداول فيها على السلطة.

وأردف: “هل اللائحة تسمح بالمراسلة وإن مجموعة لم تستطع أن تأتي تبعث رسالة موقعًا عليها وتحسب من العدد؟ استحدثوا أساليب جديدة ليست موجودة في أي أساس قانوني يمكن الاستناد عليه، بالتالي أكرر هي بلطجة وفرض للأمر الواقع وتصويرها أنها شرعية وتوافقيه ووردية. الدائرة الدستورية والتشكيك فيها وأنها تحت ضغوط، نعود للـ 2014 ! الدائرة الدستورية عندما تم تعيين أحمد معيتيق من قبل المؤتمر الوطني العام رفعت دعاوى ضد هذا التعيين في ذلك الوقت والمحكمة ألغت تعيينه من قبل المؤتمر!”.

الشح استطرد حديثه بالقول: “اليوم يريدون فرض الحكومة بعد ما أرضوا حفتر، أتأسف على فتحي باشاآغا والوضعية التي وضع نفسه فيها ومؤيديه أنه انقلب وتنكر لكل ما قاله خلال السنوات الماضية والشعارات والمبادئ انقلب عليها وبدأ يستعمل نفس أسلوب من يقامرون بمصير الليبيين لأجل الوصول للسلطة بأي ثمن، والادعاء أنه وصل بطريقة شفافة هذا باطل. من يريد الوصول للسلطة يجب أن يلجأ لصاحب السلطة وهو الشعب”.

وفي الختام رأى أن الإخراج السيئ للتزوير الذي حدث في جلسة البرلمان يُصعب التعاطي الإيجابي الدولي مهما كان التعاطف حتى لو كان هناك بعض الأطراف تريد التعاطف مع ذلك الطرف الذي شكل حكومة، زاعمًا أن هناك تزويرًا واضحًا ومعلومات أن البعثة كانت تراجع تسجيل الجلسة، وكان المسؤولون في البعثة يعدون شخصًا شخصًا وتأكدوا أن العملية مزورة والرقم الذي يتكلمون عنه غير حقيقي وكل ذلك سيظهر خلال اليومين القادمين. بحسب قوله.