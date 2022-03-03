“الشيرنجيتو”: كل أموال العالم لن تمنع مبابي من ريال مدريد

“الشيرنجيتو”: كل أموال العالم لن تمنع مبابي من ريال مدريد

فرنسا – كشف برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني الشهير، موقف الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان لكرة القدم، تجاه العروض المغرية من قبل الفريق الباريسي لإقناعه بتجديد عقده.

وارتبط اسم كيليان مبابي البالغ من العمر 23 عاما، بشدة ومنذ فترة طويلة بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد، الذي لديه فرصة لضمه في صفقة انتقال حر، خاصة وأن عقد اللاعب ينتهي مع فريقه الفرنسي في الصيف المقبل، وبالتالي يستطيع التوقيع بالمجان في الوقت الحالي لأي فريق يريد.

وقال برنامج الشيرنجيتو “لا يوجد عرض، يمكن أن يجعل مبابي، يغير رأيه بشأن الانتقال إلى صفوف ريال مدريد في الموسم المقبل”.

وأضاف البرنامج الإسباني “مبابي اختار ريال مدريد بالفعل، كل أموال العالم لن تستطيع تغيير رأي اللاعب، لكن سان جيرمان لم يفهم ذلك حتى الآن”.

ويواصل نادي باريس سان جيرمان، إغراء لاعبه الشاب كيليان مبابي من أجل تجديد عقده خلال الفترة المقبلة، وقدم له عرضا براتب سنوي يبلغ 50 مليون يورو، مع حوافز مالية أخرى استثنائية بقيمة 100 مليون يورو، وذلك وفقا لصحيفة “لو باريزيان” الفرنسية.

يذكر أن كيليان مبابي البالغ من العمر 23 عاما، انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادما من موناكو على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء مقابل 180 مليون يورو.

المصدر: وكالات