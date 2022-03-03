مصر – كشفت وسائل إعلام مصرية، امس الأربعاء، عن قيمة عقد حارس مرمى نادي الزمالك المصري، محمد أبو جبل، مع نادي النصر السعودي لكرة القدم.

ونقلت صحيفة “اليوم السابع”، عن مصدر مقرب لها من الحارس المصري، تأكيده أن قيمة تعاقد أبو جبل مع نادي النصر السعودي، بعدما وقع اللاعب على عقد انتقاله له لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، هي 2 مليون دولار.

وقال المصدر: “إن أبو جبل سيحصل على مليوني دولار في الموسم الواحد مع النصر السعودي، وبالفعل وقع وحصل على مقدم التعاقد من الفريق السعودي”.

يذكر أن أبو جبل (33 عاما)، كان قد عقد جلسة مع مسؤولي النادي السعودي، ووقع على عقود انضمامه للفريق لمدة موسمين، وهو ما سيمنعه من التجديد للزمالك.

المصدر: وكالات