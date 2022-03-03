ليبيا – التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة الأربعاء رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان.

الاجتماع تناول بحسب مكتب إعلام الدبيبة التشاور في الأوضاع السياسية، وكيفية المضيّ في العملية الانتخابية في أسرع الآجال الممكنة.

واستمع الدبيبة لتفاصيل القاعدة الدستورية المعدة من قبل المجلس الدولة لتنفيذ الانتخابات القادمة، مؤكداً على أهمية تحقيق الانتخابات في موعدها في شهر يونيو القادم.

وثمّن موقف مجلس الدولة في هذا الصدد، مؤكدًا على ضرورة متابعة الجهود وتنسيقها بين الطرفين للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.