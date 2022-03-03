ليبيا – وصلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش، إلى سلوفاكيا، الأربعاء؛ لمتابعة عمليات ترحيل وإجلاء المواطنين المقيمين في جمهورية أوكرانيا، وذلك عبر طريق السفارة الليبية في سلوفاكيا.

المنقوش وجهت -بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية- تعليماتها لحل المعوقات والصعوبات التي تواجه لجنة الترحيل، مثمنة دور اللجنة ومطمئنة أفراد الجالية الليبية أن السفارة ستوفر لهم كل الإمكانات لإجلائهم وترحيلهم ليصلوا ليبيا بسلام.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن المنقوش ستشرف على وصول أول طائرة إجلاء، والمقدر عدد ركابها نحو 170 شخصًا كدفعة أولى، على أن تتوالى الدفعات الأخرى تباعًا.