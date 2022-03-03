ليبيا – أدانت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة تصريف الأعمال، نجلاء المنقوش، الثلاثاء، الاعتداء الروسي على أوكرانيا.

وجاء ذلك في كلمة للوزيرة أثناء مشاركتها في الاجتماع الطارئ الذي عقد على هامش الدورة الـ49 لأعمال مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المنعقدة بالعاصمة السويسرية جنيف، لمناقشة الوضع في أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي “إن مبادئ حقوق الإنسان لا تتجزأ، وكما ندين الاعتداء على جمهورية أوكرانيا ندين الاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني ،وندين أي تدخل أجنبي ينتهك سيادة أي دولة”.