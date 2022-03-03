فيينا – قرر منتجو النفط في تحالف “أوبك+”، امس الإبقاء على زيادة متواضعة بمقدار 400 ألف برميل يوميا في أبريل/نيسان، فيما تعاني الأسواق العالمية شحا في الإمدادات جراء الحرب في شرق أوروبا.

جاء القرار في اجتماع عبر الفيديو لوزراء الطاقة في التحالف، الذي يضم الذي يضم 13 دولة عضوا في منظمة مصدري البترول “أوبك” بقيادة السعودية ومنتجين من خارجها بقيادة روسيا.

وقال التحالف في بيان إن الوزراء “أعادوا التأكيد على خطة وآلية تعديل الإنتاج الشهرية المعتمدة (منذ أغسطس/آب الماضي) بالزيادة بمقدار 400 ألف برميل اليوم لشهر أبريل 2022).

وجاء قرار “اوبك+” رغم ضغوط كبار المستهلكين بقيادة الولايات المتحدة لضخ المزيد من النفط الخام في الأسواق العالمية، التي تعاني نقصا في المعروض جراء تعطل إمدادات روسية مع تصاعد القتال في أوكرانيا.

والثلاثاء، استبقت الولايات المتحدة و30 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية، اجتماع “اوبك+” بالمصادقة على تحرير 60 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي، في مسعى لكبح الأسعار التي بلغت ذروة حوالي 10 سنوات.

وبحلول الساعة 3:30 (ت.غ)، بعد بيان “أوبك+”، جرى تداول عقود خام برنت القياسي، تسليم مايو/أيار، عند 113.03 دولار للبرميل، بزيادة 8.06 بالمئة عن سعر التسوية الثلاثاء.

وقفزت عقود خام غرب تكساس الوسيط الامريكي، تسليم أبريل/نيسان، 7.72 دولار أو بنسبة 7.47 بالمئة، إل 111.13 دولار للبرميل.

وقرر وزراء “اوبك+” عقد اجتماعهم المقبل في 31 مارس/آذار الجاري.

الأناضول