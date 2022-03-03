ماليزيا – أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، اليوم الخميس، أن مباريات منطقة الغرب ضمن دور المجموعات لدوري أبطال آسيا (2022-2023)، ستقام في السعودية، خلال شهر أبريل المقبل.

وقرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامة مباريات دور المجموعات (منطقة الغرب) بالسعودية، خلال الفترة من 7 إلى 27 أبريل المقبل، وستستضيف العاصمة الرياض مباريات المجموعتين الأولى والثانية، بينما ستقام مباريات المجموعة الثالثة في جدة، والرابعة في بريدة والخامسة في الدمام.

بينما تنطلق منافسات المراحل التمهيدية لدوري أبطال آسيا 2022 في شهر مارس الجاري، وتنتهي المسابقة في فبراير 2023.

ويحمل الهلال السعودي لقب دوري أبطال آسيا، بعدما حصد نسخة عام 2021، ليصبح الأكثر تتويجا في تاريخ البطولة برصيد 4 مرات.

وفي ما يلي مجموعات (منطقة الغرب) لدوري أبطال آسيا (2022-2023):

المجموعة الأولى (الرياض): الهلال والريان القطري والاستقلال الإيراني، إضافة لفريق رابع لم يتحدد بعد.

المجموعة الثانية (الرياض): الجزيرة الإماراتي والشباب السعودي ومومباي سيتي الهندي والقوة الجوية العراقي.

المجموعة الثالثة (جدة): فولاد الإيراني وشباب الأهلي الإماراتي والغرافة القطري وأهال التركمانستاني.

المجموعة الرابعة (بريدة): الدحيل القطري وسباهان الإيراني وباختاكور الأوزبكي، إضافة لفريق رابع لم يتحدد بعد.

المجموعة الخامسة (الدمام): السد القطري والفيصلي السعودي والوحدات الأردني، إضافة لفريق رابع لم يتحدد بعد.

المصدر: وكالات