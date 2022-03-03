أوكرانيا – تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تقدمها لليوم الثامن وسط توقعات باستئناف المحادثات بين موسكو وكييف وتصعيد الغرب دعمه السياسي والاقتصادي والعسكري لأوكرانيا.
ميدانيا…
- الدفاع الروسية تكشف عن “صياد الليل الخارق” في أجواء أوكرانيا
- رئيس وفد التفاوض الروسي: لا تأجيل في موعد الاجتماع المقرر مع الوفد الأوكراني
- الدفاع الروسية: إحدى دباباتنا تتعرض لهجوم بصاروخ “جافلين” الأمريكي وتستمر في تنفيذ المهمة
- وزارة الدفاع الروسية تكشف معنى الرموز التي تحملها الآليات العسكرية الروسية في أوكرانيا
- مصدر: إجلاء أكثر من 142 ألف شخص من دونباس إلى روسيا منذ 18 فبراير الماضي
- الدفاع الروسية: تم تدمير 1612 منشأة عسكرية أوكرانية و 52 طائرة خلال العملية العسكرية
- وزارة الدفاع الروسية تقدم مساعدات للسكان الأوكرانيين في مناطق سيطرة الجيش الروسي
ردود الفعل…
- “ايكيا” تعلق عملياتها فى روسيا وبيلاروس
- النرويج ترسل صواريخ مضادة للدبابات إلى أوكرانيا
- موقع إسرائيلي نقلا عن السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة: بايدن يتطلع لدعم إسرائيلي في مواجهة روسيا
- “روس كوسموس” تشترط ألا تستخدم الأقمار الصناعية “وان ويب” لأغراض عسكرية
- مصادرة ممتلكات تعود لرئيس مجموعة “روسنفت” الروسية في جنوب فرنسا
- روسيا توقف تزويد الولايات المتحدة بمحركات للمركبات الفضائية
- وكالة الفضاء الروسية: جميع المتخصصين الروس يغادرون مركز الفضاء في غويانا الفرنسية
- الصين : لم نطلب من روسيا تأجيل العملية العسكرية في أوكرانيا إلى ما بعد الأولمبياد
- وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يصف تصريحات السياسيين الفرنسيين الذين ينتقدون شؤون روسيا قائلا: “إنهم يتصرفون مثل الديوك”.
- “فوكس نيوز”: دوي انفجار بالقرب من السفارة الروسية في واشنطن
- ألمانيا تسلم أوكرانيا 2700 صاروخ إضافي مضاد للطيران
- سفير روسيا بأنقرة: نقدر التزام تركيا باتفاقية “مونترو”
- وزير إسرائيلي تعليقا على العقوبات ضد روسيا: نحن في الجانب الغربي
- استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من الألعاب البارالمبية الشتوية
- خبير استراتيجي يكشف تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على مصر
- الخارجية الروسية: تصرف الولايات المتحدة تجاه عمل البعثات الدبلوماسية الروسية “نفاق”
- شركة “سبوتيفاي” الرائدة في البث الموسيقي تعلن أنها أغلقت مكاتبها في روسيا وأزالت من موقعها محتويات أنتجتها مؤسسات مملوكة من الدولة الروسية.
- الخارجية الهندية: لا توجد لدينا أي معلومات حول احتجاز طلابنا كرهائن في أوكرانيا
- الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يكشف سبب حظر الدول الغربية لـ “RT” و “Sputnik”
- السلطات الإسبانية تزود أوكرانيا بمجموعة من الأسلحة الهجومية، بما في ذلك أكثر من ألف قاذفة قنابل يدوية ومدافع رشاشة.
- السفارة الروسية لدى أستراليا يردها مغلفان بهما مسحوق أبيض غير معروف.
- وزير الخارجية والدفاع البرازيلي الأسبق، سيلسو أموريم، يقول إن العقوبات التي تفرضها الدول الغربية على روسيا لن تأتي بنتيجة مرغوب فيها وستخلق مشاكل للعالم كله.
- كندا تفرض عقوبات على 10 موظفين في “غازبروم” و”روس نفط”
المصدر : RT