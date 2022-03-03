 تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الثامن.. لحظة بلحظة – صحيفة المرصد الليبية
Search
Home

أوكرانيا – تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تقدمها لليوم الثامن وسط توقعات باستئناف المحادثات بين موسكو وكييف وتصعيد الغرب دعمه السياسي والاقتصادي والعسكري لأوكرانيا.

ميدانيا…

  • الدفاع الروسية تكشف عن “صياد الليل الخارق” في أجواء أوكرانيا
  • رئيس وفد التفاوض الروسي: لا تأجيل في موعد الاجتماع المقرر مع الوفد الأوكراني
  • الدفاع الروسية: إحدى دباباتنا تتعرض لهجوم بصاروخ “جافلين” الأمريكي وتستمر في تنفيذ المهمة
  • وزارة الدفاع الروسية تكشف معنى الرموز التي تحملها الآليات العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • مصدر: إجلاء أكثر من 142 ألف شخص من دونباس إلى روسيا منذ 18 فبراير الماضي
  • الدفاع الروسية: تم تدمير 1612 منشأة عسكرية أوكرانية و 52 طائرة خلال العملية العسكرية
  • وزارة الدفاع الروسية تقدم مساعدات للسكان الأوكرانيين في مناطق سيطرة الجيش الروسي

ردود الفعل…

  • “ايكيا” تعلق عملياتها فى روسيا وبيلاروس
  • النرويج ترسل صواريخ مضادة للدبابات إلى أوكرانيا
  • موقع إسرائيلي نقلا عن السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة: بايدن يتطلع لدعم إسرائيلي في مواجهة روسيا
  • “روس كوسموس” تشترط ألا تستخدم الأقمار الصناعية “وان ويب” لأغراض عسكرية
  • مصادرة ممتلكات تعود لرئيس مجموعة “روسنفت” الروسية في جنوب فرنسا
  • روسيا توقف تزويد الولايات المتحدة بمحركات للمركبات الفضائية
  • وكالة الفضاء الروسية: جميع المتخصصين الروس يغادرون مركز الفضاء في غويانا الفرنسية
  • الصين : لم نطلب من روسيا تأجيل العملية العسكرية في أوكرانيا إلى ما بعد الأولمبياد
  •  وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يصف تصريحات  السياسيين الفرنسيين الذين ينتقدون شؤون روسيا قائلا: “إنهم يتصرفون مثل الديوك”.
  • “فوكس نيوز”: دوي انفجار بالقرب من السفارة الروسية في واشنطن
  • ألمانيا تسلم أوكرانيا 2700 صاروخ إضافي مضاد للطيران
  • سفير روسيا بأنقرة: نقدر التزام تركيا باتفاقية “مونترو”
  • وزير إسرائيلي تعليقا على العقوبات ضد روسيا: نحن في الجانب الغربي
  • استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من الألعاب البارالمبية الشتوية
  • خبير استراتيجي يكشف تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على مصر
  • الخارجية الروسية: تصرف الولايات المتحدة تجاه عمل البعثات الدبلوماسية الروسية “نفاق”
  • شركة “سبوتيفاي” الرائدة في البث الموسيقي تعلن أنها أغلقت مكاتبها في روسيا وأزالت من موقعها محتويات أنتجتها مؤسسات مملوكة من الدولة الروسية.
  • الخارجية الهندية: لا توجد لدينا أي معلومات حول احتجاز طلابنا كرهائن في أوكرانيا
  • الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يكشف سبب حظر الدول الغربية لـ “RT” و “Sputnik”
  • السلطات الإسبانية تزود أوكرانيا بمجموعة من الأسلحة الهجومية، بما في ذلك أكثر من ألف قاذفة قنابل يدوية ومدافع رشاشة.
  • السفارة الروسية لدى أستراليا يردها مغلفان بهما مسحوق أبيض غير معروف.
  • وزير الخارجية والدفاع البرازيلي الأسبق، سيلسو أموريم، يقول إن العقوبات التي تفرضها الدول الغربية على روسيا لن تأتي بنتيجة مرغوب فيها وستخلق مشاكل للعالم كله.
  • كندا تفرض عقوبات على 10 موظفين في “غازبروم” و”روس نفط”

المصدر : RT